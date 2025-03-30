قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها لم تندم على أي عمل فني شاركت فيه، مؤكدة أنها لم تقدم أي عمل إلا وقد نال إعجابها أولًا قبل تجسيده.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»، أنها شعرت باستغراب عند تعيينها عضوة بمجلس الشيوخ كونها بعيدة عن السياسة طوال الوقت، لكنها علمت أن الأمر يتعلق بالقضايا الاجتماعية وليس السياسية.

وأوضحت أنها عندما دخلت المجلس لم تكن تتحدث في بداية الأمر، إلا عندما تحدث أحد (النواب أو الحضور في المجلس) بالمطالبة بإلغاء قصور الثقافة.

ولفتت إلى أنه في ذلك الوقت لوحت بيدها لطلب الكلمة، فوافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لها على الفور، متابعة: «وقفت وقلت أنا مثل حي لقصور الثقافة، بدأت حياتي الفنية في قصر ثقافة الحرية، وتعرفت على المخرجين من خلاله.

ولفتت إلى أن أي شاب يريد ممارسة الفن لا يمكن لها فعل ذلك إلا من خلال قصور الثقافة، مطالبة بالاهتمام بها وتعيين متخصصين في المجال لتعليم الشباب معنى الفن.