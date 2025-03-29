ليفركوزن يواصل مطاردة بايرن على صدارة الدوري الألماني

واصل فريق باير ليفركوزن مطاردته لنظيره بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعد فوزه على ضيفه بوخوم 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

وخيم التعادل 1-1 على الشوط الأول، حيث بادر ليفركوزن بتسجيل هدف التقدم عن طريق أليكس جارسيا في الدقيقة 20، وتعادل بوخوم بهدف سجله فيليكس باسلاك في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليفركوزن هدفين متتاليين عن طريق فيكتور بونيفاس وأمين عدلي في الدقيقتين 60 و87.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ، الذي يمكنه أن يعيد الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على سانت باولي غدا السبت.

في المقابل، توقف رصيد بوخوم عند 20 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة أمام هايدنهايم، صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير، وبفارق ثلاث نقاط أمام هولشتاين كيل صاحب المركز الأخير.