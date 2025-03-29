مرموش ينافس على صفقة الموسم في البريميرليج

دخل النجم المصري عمر مرموش دائرة المنافسة على لقب «صفقة الموسم» في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سلطت رابطة البريميرليج الضوء على تأثيره الكبير مع مانشستر سيتي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واختارت الرابطة قائمة تضم 10 من أبرز الصفقات الجديدة التي تألقت بشكل لافت في موسم 2024/2025، لفتح التصويت أمام الجماهير لاختيار اللاعب صاحب التأثير الأكبر مع فريقه الجديد، وجاء اسم مرموش ضمن القائمة.

وشهد الموسم الحالي تألق العديد من الوافدين الجدد إلى أندية الدوري الإنجليزي، بعدما نجحوا في ترك بصمتهم منذ الجولة الأولى، ليصبحوا عناصر حاسمة في تشكيل فرقهم.

البريميرليج يشيد بصفقة عمر مرموش

انضم عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة قُدرت قيمتها بـ59 مليون جنيه إسترليني، ولم ينتظر طويلًا ليبرهن على جدارته.

وتمكن المهاجم المصري من تسجيل أربعة أهداف خلال ست مباريات خاضها أساسيًا مع السيتي، من بينها ثلاثية رائعة في شباك نيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى هدف مميز أمام برايتون، أظهر خلاله قدراته الكبيرة في إنهاء الهجمات.

وأجاد مرموش اللعب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا في أكثر من مركز هجومي، حيث قدّم مستويات مميزة سواء كجناح أيسر أو كصانع ألعاب خلف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، ليشكّل ثنائيًا مرعبًا يصعب على المدافعين إيقافه.

ويُحسب للنجم المصري كذلك امتلاكه لمعدل تحويل فرص مرتفع، إذ يحتل المركز الثاني بين اللاعبين الذين سجلوا أربعة أهداف أو أكثر هذا الموسم من حيث دقة التسديد واستغلال الفرص.

ومع استمرار تألقه اللافت بقميص مانشستر سيتي، بات عمر مرموش مرشحًا بقوة لحصد لقب صفقة الموسم، في استفتاء جماهيري تنظّمه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.