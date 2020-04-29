بوريس جونسون يصبح رابع رئيس للوزراء في بريطانيا ينجب وهو في «10 داوننج ستريت»

أصبح رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون رابع رئيس وزراء في خلال 170 سنة ينجب خلال فترة خدمته.

وأعلن كل من جونسون البالغ من العمر 55 عاما وكاري سيموندز البالغة من العمر 32 عاما عن مولودهما الأول اليوم الأربعاء.

ويعد الطفل هو الرابع الذي يحصل عليه رئيس للوزراء أثناء وجوده في 10 داوننج ستريت (مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا)، حيث حصل كل من توني بلير وديفيد كاميرون واللورد جون راسل على أطفال خلال خدمتهم في مقر رئاسة الوزراء، وفق صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية.

ويعد هذا الحدث غير معتاد في التاريخ البريطاني، حيث حصل بلير على الطفل الأول في مقر رئاسة الوزراء بعد مرور أكثر من قرن.

و"10 داوننج ستريت" هو المعروف باسم استمده من عنوانه نفسه، أي "10 دواننج ستريت" في لندن، مقر الحكومة البريطانية والسكن الرسمي لرئيس الوزراء وعائلته.

وحصلت زوجة توني بلير، شيري، على مولودها، ليو، في مايو 2000 وهو ما جاء بعد 3 سنوات من وصول زوجها إلى سدة الحكم.

وأصبح إبن بلير الصغير هو أول مولود شرعي يولد في مقر رئيس الوزراء البريطاني في مدة تصل إلى أكثر من 150 عاما.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا قد أعلنا عن ميلاد طفلتهما فلورينس في عام 2010.

وشكل كاميرون ائتلافا حكوميا مع الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل 3 شهور من ولادة الطفلة فلورنس.

وكان آخر الأطفال المولودين في خلال وجود الأب في مقر رئاسة الوزراء منذ 170 عاما عندما أنجب لورد جون راسل الذي تولى رئاسة الوزراء.

كان اللورد جون راسل قد تولى رئاسة الحكومة مرتين في المرة الأولى من 1846 إلى 1852 والثانية من 1865 وحتى 1866.

خلال فترة رئاسته الأولى أنجب طفلين من زوجته السيدة فرانسيس اليوت-موراي-كينينموند حيث سمى طفله الأول جورج عام 1848 والثاني فرانسيس عام 1849.