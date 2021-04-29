7 شركات في كوريا الجنوبية تستدعي نحو 14 ألف مركبة بسبب عيوب فنية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 7 شركات سيارات ستستدعي نحو 14 ألف سيارة في السوق المحلية بسبب وجود عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن الشركات هي مرسيدس بنز كوريا وبي إم دبليو كوريا وهوندا كوريا وتسلا كوريا، ومان تراك آند باص كوريا المحدودة وهانبول موتورز.

ويعتبر ذلك الأحدث في سلسلة من عمليات السحب من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارة

وبحسب بيان وزارة النقل الكورية الجنوبية، فإن العيوب تشمل وجود خلل في أضواء وقوف السيارات في السيارة مرسيدس بنز فور ماتيك جي.إل.إي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) وأعمدة المروحة في سيارة بي إم دبليو 520 دي ونظام شاشة تعمل باللمس معطلة في طراز إس الصالون ان من تسلا.

وبدأت الشركات في تقديم خدمات الإصلاح والاستبدال للسيارات المعيبة. وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي المركبات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجانًا.