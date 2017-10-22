 مستشار الأمن القومي العراقي: بلادنا بحاجة إلى الدعم من أجل تعزيز أمنه - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي العراقي: بلادنا بحاجة إلى الدعم من أجل تعزيز أمنه

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 3:43 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 3:43 م

أكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

 

وقال الأعرجي، خلال استقباله سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت، إن العراق بحاجة إلى دعم الدول الصديقة والمحبة للسلام، من أجل تعزيز أمنه واستقراره، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الاستقرار.

 

وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق واستمرار التعاون المشترك بين العراق والبعثة، فيما يخص الدعم المقدم للعراق في المجالات الإنسانية.

 

كما تم بحث موضوع الحوار الوطني في العراق وأهمية العمل على تفعيله، كونه يمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين الجميع، كما جرى بحث أهمية استكمال عودة جميع النازحين .

 


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