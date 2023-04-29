الولايات المتحدة تطلق أول عملية إجلاء جماعي لرعاياها من السودان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن بدء أولى مساعيها الرامية لإجلاء مئات المواطنين الأمريكيين من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها، عن وصول قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية، على متنها مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة، إلى مدينة بورتسودان، اليوم السبت، وفقا لشبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية.

وأضاف البيان "بذلت الحكومة الأمريكية جهودا مكثفة، للتواصل مع المواطنين الأمريكيين في السودان، وتمكين مغادرة الراغبين في المغادرة، وأرسلنا رسائل إلى جميع المواطنين الأمريكيين في السودان لابلاغهم بالتواصل معنا خلال الأزمة، وقدمنا تعليمات محددة حول كيفية الإنضمام إلى هذه القافلة لمن يرغب في المغادرة".

وتابع البيان "نشجع المواطنين الأمريكيين الذين يريدون مغادرة السودان، ولكنهم اختاروا عدم المشاركة في هذه القافلة، على الاتصال بوزارة الخارجية عبر استخدام نموذج إدخال البيانات على موقعنا على شبكة الإنترنت".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تمكنت من تنفيذ الإجلاء بفضل مفاوضات مكثفة أجرتها الولايات المتحدة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين".

وجددت الوزارة تحذيرها للأمريكيين بعدم السفر إلى السودان.

كما جددت الخارجية الأمريكية، مطالبتها لطرفي الصراع، بـ"إنهاء القتال الذي يعرض حياة المدنيين للخطر".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن القافلة كانت ترافقها مسيرات عسكرية أمريكية مسلحة.

وأجرى الجيش الأمريكي عمليات استطلاع ومراقبة لتأمين عمليات الإجلاء، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

كما أشار البنتاجون إلى أنه سيتم نشر سفن عسكرية على طول الساحل في المنطقة، حال الحاجة لدعمها.