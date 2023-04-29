 ضبط 14 مركبة توكتوك ودراجة نارية مخالفة في طنطا - بوابة الشروق
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ضبط 14 مركبة توكتوك ودراجة نارية مخالفة في طنطا

علاء شبل
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 1:06 م

شنت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، لإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مركبة توكتوك ودراجة نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

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