 احتجاز الفنان الفرنسي جيرار باديبارديو فى قسم الشرطة بتهمة الاعتداء الجنسي - بوابة الشروق
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احتجاز الفنان الفرنسي جيرار باديبارديو فى قسم الشرطة بتهمة الاعتداء الجنسي


نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 9:47 م

احتجزت الشرطة الفرنسية، جيرار باديبارديو بسبب اتهامه فى قضية اغتصاب واعتداء جنسى على شارلوت أرنولد وعدد من السيدات، وقامت الشرطة باحتجازه منذ الساعة الثامنة صباحا للتحقيق معه فى الواقعة.
وكشف موقع الأخبار الفرنسي «ميديابارت» في وقت سابق، أن جيرار ديبارديو متهم بالاعتداء الجنسي و التحرش من قبل 13 امرأة.

وولد الممثل والمنتج الفرنسي جيرار دوبارديو في شاتورو، أندر بفرنسا، نشأ فى أسرة من الطبقة الفقيرة، وأمضى دوبارديو وقتا طويلا في الشارع، وترك المدرسة في سن الخامسة عشر من عمره، ثم غادر شاتورو متجها الى باريس، وهناك بدأ العمل في الفيلم الكوميدي «مسرح كافيه دي لا غار»، ودرس الرقص تحت قيادة جان لوران كوشيه، وأصبح واحدا من أشهر الفنانين شهرة بفرنسا.


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