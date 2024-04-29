بايرن ميونخ يتأهب لتعيين رانجنيك مديرا فنيا

يقترب نادي بايرن ميونخ من الإعلان عن تعيين رالف رانجنيك مدربا لفريق الكرة، خلفا لتوماس توخيل، الذي تقرر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويرحل توخيل عن الفريق الألماني بنهاية الموسم، بسبب سوء النتائج.

وقال تقرير صحفي نشرته «سكاي سبورتس» بلغتها الألمانية، إن رالف رانجنيك هو الحل الأفضل في الفترة الحالية للفريق الألماني، بناءً على وجهة نظر إدارة النادي.

أضاف التقرير: «العقد مخطط له حتى عام 2027» مشيرا: «الاتفاق مع اتحاد النمسا (كون رانجنيك مدربا لمنتخب النمسا) ليس عائقًا. كما أن رسوم الانتقال المخطط لها متوسطة، وهناك محادثات إيجابية».

كما أشار التقرير إلى أن تعيين رانجنيك سيكون له تأثيرا على انتقالات الفريق في الفترة القادمة. واصل: «يعتمد قرار رانجنيك النهائي على المزيد من المناقشات المخطط لها بعد المباراة ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا».