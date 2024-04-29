المؤتمر الدولي للنشر العربي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية

ناقشت الجلسة الخامسة من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية محور "ما بعد البيانات: تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية".

ناقشت الجلسة عالية يعقوب، الباحثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والفلسفة ورئيس منصة "تيك كواليا لدى شركة سينابس أناليتكس، بمشاركة نديم صادق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شيمر آي"، وبريسلاف ناكوف، أستاذ في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهدى الخزيمي، مديرة جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإليكتروني، حيث تطرق المشاركون لعدة مواضيع تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة النشر، والتحديات التي تواجهها.

وقال نديم صادق إن الذكاء الاصطناعي أمر مبهر للإنسان، لأنه سريع الأداء، فنحن لم نكن معتادون على ذلك، فكان البحث فيما مضى يستغرق مدة طويلة، أما الآن فهو سريع جداً ومدهش لدرجة تشعر البعض بالذعر، كما كانت القدرة على التدجين مرتبطة بالإنسان، والآن نرى الآلة تقوم بهذا الأمر عوضا عنه، إنها لحظات نادرة على مر التاريخ، فقد أدت إلى ازدهار البشرية بدون عمل.

كما تحدث نديم عن الجوانب الأخلاقية والنفسية لتأثير الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية للبشر، لافتاً إلى أهمية الحديث عن التشريعات لاستخدام هذا التطور في مجالات مثل السلاح، وإطلاقها للعنان في مجالات أخرى مثل التعامل مع الطفل على سبيل المثال.

من جهته، استعرض بريسلاف ناكوف بعض التحديات الأساسية التي تواجه الشباب من صناع المحتوى والمؤلفين، مشيراً إلى أن بعض الطلاب لديهم لغات حديثة متطورة وهم يستخدمونها بشكل جيد في النصوص، ولكن يجب عدم المبالغة في الأمر كونه يعقّد الجمل أكثر من اللازم. مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يقوم بكتابة رسالة إلكترونية طويلة جداً، لكن معناها لا يتجاوز كلمتين، كما أنه قد ينتج محتوى ليس ذو قيمة، لذلك أرى أنه لا يمكن الاستغناء عن البشر، بل علينا إيجاد طرق للتعاون بين الآلة والعقل البشري، لأن الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي هو بمثابة "طيار مساعد".

وأوضح ناكوف، في معرض حديثه عن التشريعات في مجال الذكاء الاصطناعي، بأن التطور التكنولوجي يأتي سريعاً بينما يأتي التشريع بطيئا، لذلك علينا التثقيف بالتكنولوجيا، وتعريف الناس بالنافع منها والضار، وما ينبغي أخذه، وما ينبغي تركه منها.

وتحدثت هدى الخزيمي عن تأثر الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية الوعي بأن هذا السياق ليس محدوداً بتأثير الذكاء الاصطناعي نفسه، وإنما بتأثير الناشئة على العالم من خلال بناء تكنولوجيات جديدة وليس استهلاكها فحسب.

ولفتت هدى إلى أهمية الجانب الأخلاقي في موضوع الذكاء الاصطناعي وأنه يجب علينا الاعتراف بأننا كبشر قد وصلنا إلى الحافة من التطور التكنولوجي، إذ يجب أن تستخدم التكنولوجيا لجعل الحياة أسهل وأكثر إنتاجا وبشكل أخلاقي في ذات الوقت، إذ أن هنالك فجوة بين ما تقدمه التكنولوجيا وبين التشريعات والسياسات، وعلينا تحقيق التوازن بين هذين الأمرين.