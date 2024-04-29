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تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان تجديد 2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية و2000 نقطة على هذه الخطوط خلال العام الحالي في إطار جهود تحديث البنية التحتية المتقادمة للسكك الحديدية في ألمانيا.

وأشارت دويتشه بان المملوكة للدولة أن إجمالي استثمارات البنية التحتية في مجال السكك الحديدية من جانب دويتشه بان والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ألمانيا سيصل خلال العام الحالي إلى حوالي 4ر16 مليار يورو (5ر17 مليار دولار).

وتعتبر شبكة السكك الحديدية في ألمانيا متداعية ومثقلة بالأعباء، حيث تساهم الاضطرابات والإصلاحات وأعمال البناء على طول الطرق الرئيسية مما يؤدي إلى مشاكل مزمنة في الالتزام بالمواعيد.

وبحسب أحدث تقرير سنوي عن حالة السكك الحديدية بتاريخ 2022، فإن الطلب المتراكم للشبكة بسبب التقادم يصل إلى 4ر103 مليار دولار، حيث تمثل الحاجة إلى إقامة جسور جديدة أكثر من نصف هذه الاحتياجات بقيمة 9ر59 مليار يورو.

ويعتبر تجديد خط السكك الحديدية ريدبان بين فرانكفورت ومانهايم أهم مشروع تشييد في مجال السكك الحديدية بألمانيا خلال العام الحالي.

ومن المقرر وقف تشغيل هذا الخط الرئيسي في غرب ألمانيا تماما لمدة 5 شهور أثناء تنفيذ مشروع التجديد.