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ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 70 قتيلا، الثلاثاء، جراء انفجار ميناء "رجائي شهر" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران قبل أيام.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن متحدث إدارة الأزمات حسين ظفاري، قوله إن عدد ضحايا حادث ميناء رجائي في بندر عباس بمحافظة هرمزغان ارتفع من 65 إلى 70 قتيلا.

وأضاف ظفاري أن 1072 جريحا جراء الانفجار غادروا المستشفيات، فيما لا يزال 120 شخصا يتلقون العلاج فيها.

والسبت الماضي، وقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء "رجائي شهر" المطل على "مضيق هرمز" الاستراتيجي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وأعلنت السلطات الإيرانية أنها لم ترصد أي دليل على أن الانفجار كان عملا تخريبيا، فيما قال وزير الداخلية إسكندر مؤمني إن الانفجار نجم عن "إهمال".

وبعد جهود استمرت يومين، تم إخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.