إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل بدورية شرطة على طريق الزعفرانه بني سويف 

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارتي دورية شرطة بطريق الزعفرانة بعد بوابة بني سويف، ونقل المصابون عن طريق الإسعاف إلى المستشفى.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارتين دورية شرطة بطريق الزعفرانه بني سويف، واسفر الحادث عن إصابة 3 مدنيين تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات المحافظة.

وتبين من التحريات الأولية أن المصابين في الحادث مدنيين وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة بناء على رغبتهم عن طريق الإسعاف، وأن السيارة النقل اصطدمت بسيارتين دورية شرطة أثناء وقوفها بجانب الطريق لتأمينه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.