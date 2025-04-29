وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء أحوال الطقس المتوقعة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.

جاء ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على مختلف محافظات الجمهورية، غدًا الأربعاء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بضرورة التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة أي معوقات من مخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس.

وشددت على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، مناشدة المواطنين عدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.