محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الوزير فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحوث الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ريتشارد رازافيندراباري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) بجمهورية مدغشقر، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير مركز البحوث الزراعية بسخا، جان ميشيل ليونج بوك تسي، مدير عام المركز الوطني لتنمية الأبحاث التطبيقية الزراعية "FOFIFA" بجمهورية مدغشقر، فرانسيسكو رامورا جيو، المدير الإقليمي للزراعة والثروة الحيوانية لإقليم "أنوسي" (جنوب جمهورية مدغشقر)، وعدد من المرافقين لوزير الزراعة بجمهورية مدغشقر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

رحب محافظ كفر الشيخ، بوزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر والوفد المرافق له، مؤكدًا دعم الدولة لمجالات التعاون الزراعي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه، أشاد فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر، بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاعات الزراعة والري والبحوث والإنتاج الحيواني، معبرًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الزراعة بمدغشقر.

‏وفي نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ درع المحافظة هدية تذكرية إلى الوزير فرانسوا سيرجيو هاجاريزون، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية مدغشقر.