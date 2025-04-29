الأوقاف تعقد مجلس الحديث السابع والأربعين لقراءة صحيح البخاري بمسجد الحسين غدا

أعلنت وزارة الأوقاف عن انعقاد مجلس الحديث السابع والأربعين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، غدا الأربعاء عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، وفضيلة الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصاً على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.