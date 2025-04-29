ضبط شخص يدير محلا ليبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شخص يدير محلا ليبيع أجهزة "الريسيفر" غير المصرح بتداولها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة مالك محل بمنطقة المرج، محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
أمكن ضبط المتهم بالمحل المشار إليه وبحوزته أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.