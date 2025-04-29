الداخلية السورية تفتح تحقيقا في تسجيل مسيء للنبي محمد وتحذر من التجاوزات

أصدرت وزارة الداخلية السورية، بيانًا رسميًّا أدانت فيه ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يحتوي على إساءات تمس شخص النبي محمد.

وقالت الوزارة في بيانها إن الجهات المختصة باشرت تحقيقات مكثفة فور ظهور هذا التسجيل، مشيرةً إلى أن التحريات الأولية أثبتت عدم صحة نسبة الصوتية إلى الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام.

وأفادت وزارة الداخلية بأن «التحقيق لا يزال مستمرًّا لتحديد هوية الشخص الذي أساء إلى مقام الرسول الكريم، ليتم تقديمه للعدالة ومحاسبته وفق القوانين النافذة».

وأكدت أن «الدولة عازمة على حماية المقدسات والتصدي لأي اعتداء عليها بكل حزم ومسئولية»، محذرةً من أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام أو تهدد الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الداخلية إلى تقديرها للمشاعر الصادقة التي أبداها المواطنين دفاعًا عن نبي الإسلام، داعيةً الجميع إلى الحفاظ على النظام العام وعدم الانجرار وراء أي أعمال فردية أو جماعية قد تؤدي إلى التعدي على الأرواح أو الممتلكات.

وتسبب مقطع صوتي مسيء للنبي محمد متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بردود فعل غاضبة واحتجاجات محلية في أكثر من منطقة، أبرزها جرمانا وحمص.

وتدخلت قوى الأمن العام لإيقاف التوتر، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتجمهرين، كما نفذت حملة اعتقالات في صفوف بعض المتورطين.