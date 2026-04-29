وزير الخارجية الألماني يزور المغرب لبحث قضايا أمنية واقتصادية

يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الأربعاء زيارة للمغرب تستمر يومين.

وفي العاصمة الرباط يلتقي الوزير نظيره المغربي ناصر بوريطة لإجراء ما يسمى بحوار استراتيجي، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وتعقد المشاورات بهذه الصيغة كل عامين على مستوى وزيري الخارجية، وكان بوريطة قد زار برلين لهذا الغرض في يونيو 2024. كما من المقرر أن تتناول المحادثات الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل.

وأوضحت المتحدثة أن المغرب يعد شريكا محوريا للحكومة الألمانية في شمال أفريقيا، حيث يمثل حلقة وصل مهمة بين القارتين الأفريقية والأوروبية، مضيفة أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا إيجابيا، خاصة فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي. ويرافق وزير الخارجية وفد اقتصادي.

ومن المتوقع أيضا أن يكون ملف الهجرة مطروحا للنقاش بين فاديفول وبوريطة. وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا في نهاية فبراير الماضي على تعديل قانوني يسمح لألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يونيو المقبل بترحيل طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دول ثالثة لا تربطهم بها أي صلة. ويشمل ذلك دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس ومصر، إضافة إلى كوسوفو وكولومبيا ودول جنوب آسيا مثل الهند وبنجلاديش.