مصادر يمنية: مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة في محافظة الحديدة

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أعلنت مصادر يمنية رسمية أن مليشيا الحوثي الانقلابية واصلت خروقاتها للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأضافت المصادر أن الانتهاكات الحوثية للهدنة بلغت 21 خرقا في مدينة الحديدة وبلدة الجاح، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية -اليوم الأربعاء- أن التحالف العربي أوضح أن الخروقات الحوثية للهدنة بلغت 4 آلاف و735 انتهاكا لقرار وقف إطلاق النار المبرم في مشاورات السويد، منتصف ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء عملية استهداف نوعية لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.