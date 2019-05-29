الأردن و«الأونروا» يؤكدان على توفير الدعم المالي والسياسي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول على استمرار العمل معا، بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين الجانبين، على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع الشركاء للعمل على سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة هذا العام والمقدر أن يصل إلى نحو 200 مليون دولار.

وأكد الصفدي على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ ليس فقط لأهمية ما تقدمه من خدمات، ولكن لأن في ذلك تأكيدا بأن المجتمع الدولي ما يزال ملتزما بتلبية حق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194، قائلا إن عدم توفير الدعم اللازم للأنروا سيحرم 570 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم وملايين المرضى من العلاج والمحتاجين من المساعدات وسيفاقم التوتر في المنطقة ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي عقد بدعوة مشتركة من الأردن والسويد، وحضره ممثلو العديد من الدول، إضافة للاتحاد الأوروبي والذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، أعرب المفوض العام للأونروا عن تقديره للجهود التي تقودها الأردن لدعم الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.