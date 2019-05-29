المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر يعلن استقالته من منصبه في وزارة العدل

أعلن المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، روبرت مولر، استقالته من منصبه، بعد استكمال التحقيقات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقال مولر، إن اتهام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتورط في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، أمر غير دستوري.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، أن اتهام دونالد ترامب بجريمة فيدرالية خلال فترة ولايته غير ممكن، مشيرًا إلى أنه من غير العدل اتهام شخص بجريمة دون قرار من المحكمة.

وأعلن المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، روبرت مولر، استقالته من منصبه، بعد استكمال التحقيقات.