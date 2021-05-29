العراق وباكستان يتفقان على تعزيز التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه اتفق مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه قريشي، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك ،عقب مباحثاتهما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "نينا"، اليوم السبت - أنه بحث مع نظيره الباكستاني، الذي يزور العراق حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ لاسيما تصدير النفط، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية.

ومن جانبه ، شدد وزير الخارجية الباكستانيّ، على أهمية تعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات، خاصة النفطية والدينية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن العراق يحتضن حالياً 200 ألف زائر باكستاني، وأن بلاده تتطلع إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للعراق من أجل السياحة الدينية.