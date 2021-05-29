رئيس حكومة كردستان العراق يشيد بدعم الإمارات للأوضاع الإنسانية

أشاد رئيس حكومة إقليم كردستان في العراق، رئيس مؤسسة البرزاني الخيرية مسرور بارزاني بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها لدعم الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وأعرب عن تقديره لمبادرات الإمارات التنموية على الساحة العراقية، مؤكدا حيوية البرامج والمشاريع التي تنفذها الدولة في هذا الصدد.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بارزاني القول إن الإمارات تساهم بقوة في تعزيز جهود بلاده لدعم اوضاع النازحين العراقيين واللاجئين السوريين الذين يستضيفهم إقليم كردستان العراق، مشددا على أن مبادرات الدولة تركت اثرا كبيرا في تحسين الخدمات الموجهة لهم في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني بمكتبه في أربيل وفد الإمارات الذي زار الإقليم لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية والصحية، برئاسة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعضوية الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة ابوظبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وبحضور احمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات في أربيل.

وأكد بارزاني، خلال اللقاء، أن الإمارات كانت على الدوام سباقة في الوقوف بجانب الشعب العراقي، داعمة ومساندة لقضاياه الإنسانية والتنموية، مثمنا توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (أم الإمارات)، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة بتدشين برنامج للتطعيم ضد "كورونا" في أربيل يستهدف 15 ألف لاجئ ونازح في مرحلته الأولى منذ أن تفاقمت مشكلة اللجوء والنزوح الناجمة عن الأحداث التي جرت خلال السنوات الماضية في سوريا والعراق.

من جانبه الفلاحي، خلال اللقاء، اهتمام الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالأوضاع الإنسانية والتنموية في كردستان العراق، خاصة في المجال الصحي الذي يمثل أولوية للهيئة على الساحة العراقية، مشيرا إلى توجيهات المستمرة بتوفير الاحتياجات الضرورية للأشقاء هناك، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والمساهمة في تحسين أوجه الرعاية الصحية للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الإقليم.

وفي سياق متصل تفقد الوفد مركز الإمارات للتوحد في أربيل الذي تم إنشاؤه مؤخرا لتوفير الدعم اللازم للأطفال والعناية بهم وتأهيلهم ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، وقام الوفد بافتتاح بعض الإضافات والتوسعة التي تمت على منشآت ومرافق المركز، لتعزيز الخدمات التي يقدمها للأطفال الذين يعاون طيف التوحد.

يذكر أن ملايين النازحين واللاجئين استفادوا من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية في كردستان العراق خلال السنوات الخمس الماضية، في عدد من المجالات الحيوية.