وصل عدد من العاملين في مجالي الإعلام والفن، إلى مقر المؤتمر الخاص بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي من المقرر أن ينطلق بعد قليل، ويعلن خلاله خطة عمل الشركة والخطوات المستقبلية.

ومن بين الحضور، الفنانون أمير كرارة، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، والمخرج بيتر ميمي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والكاتب بشير الديك، والمنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، والإعلاميون لميس الحديدي، وعمرو الليثي، وريهام السهلي، وأحمد فايق، وشريف مدكور، ومحمد شردي، ودينا عبد الكريم، وآية عبد الرحمن، وخلود زهران، ونانسي نور، وحسام حداد، وشادي شاش.

ومن مسؤولي القنوات، ألبرت شفيق، وعمرو الخياط، وخالد مرسي، وحازم شفيق، ومحمد حلمي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، منهم خالد صلاح، وخالد ميري، وائل لطفي، ومحمد الباز.

وقال الإعلامي عمرو أديب، في حلقة الأمس من برنامجه "الحكاية" على شاشة mbc مصر، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيترأسها الاقتصادي حسن عبدالله، وسيكون الرجل الأول فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى طرح الشركة، أسهمها في البورصة.

وأضاف، أن الشركة ستستعين بالنقابات والممثلين والصحفيين والسينمائيين في مرحلة تطويرها، وستؤسس أكاديمية للمؤلمفين الكبار من أجل تقديم جيل جديد من الكُتّاب.

ونفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومستشار ولي العهد السعودي، ما تردد عن مشاركته في إنتاج أعمال درامية مصرية قريبا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "توضيح مهم.. نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب.. يبدو أن هناك سوء فهم. أنا لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أية علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا".