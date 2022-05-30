وزير النقل: مشروع القطار الكهربائي لا يغني عن مشروعات تطوير السكة القائمة

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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن إنشاء شبكة سكك حديد جديدة (القطار الكهربائي) لا تعني توقف مشروعات التطوير في الشبكة القديمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد: «الشبكة الحالية أصبحت مهترئة وقديمة فهيقائمة منذ 1954.. السكة نفسها تعبانة والقطارات تعبانة والإشارات تكاد مش موجودة ولا الورش.. بنصرف على الكلام ده ونجدده لكن لازم نشوف الناس رايحة لفين».

وتابع: «الناس في ألمانيا قالولي بعد 30 سنة مش هيكون فيه اعتماد على السولار ولا الديزل هيكون كله بالكهرباء.. هل نفضل محلك سر».

وأشار إلى أنه يتم تطوير الشبكة القديمة كونها ستظل تخدم الكثيرين، متابعًا: «عندنا طرق مفردة بنعمل لها ازدواجات ونطور الورش».

وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.