مواقيت الصلاة فى المحافظات 28 مايو 2022

مواقيت الصلاة فى المحافظات 29 مايو 2022، تستكمل الشروق نشر كافة المواعيد المحددة لإقامة الصلوات الخمس (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الاستعلام، وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة

قيام صلاة الفجر: ٣:١٢ ص

موعد صلاة الظهر: ١١:٥٢ ص

موعد أذان صلاة العصر: ٣:٢٩ م

موعد صلاة المغرب: ٦:٥٠ م

قيام صلاة العشاء: ٨:٢١ م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر ٣:١٣ ص

أذان صلاة الظهر: ١١:٥٨ ص

موعد صلاة العصر: ٣:٣٧ م

قيام صلاة المغرب: ٦:٥٨ م

موعد صلاة العشاء: ٨:٣١ م

مواقيت الصلاة فى الشرقية

موعد أذان الفجْر: ٣:٠٧ ص

قيام صلاة الظُّهْر: ١١:٥٠ ص

موعد أذان العَصر: ٣:٢٨ م

قيام صلاة المَغرب: ٦:٥٠ م

موعد أذان العشاء: ٨:٢٢ م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر: ٣:٠٦ ص

موعد صلاة الظهر: ١١:٤٨ ص

قيام صلاة العصر: ٣:٢٦ م

موعد صلاة المغرب: ٦:٤٧ م

أذان صلاة العشاء: ٨:١٩ م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر: ٣:٢٧ ص

موعد صلاة الظهر: ١١:٤٦ ص

أذان صلاة العصر: ٣:٠٧ م

قيام صلاة المغرب: ٦:٣١ م

موعد صلاة العشاء: ٧:٥٥ م