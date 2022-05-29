الجمل يدرس خوض الإسماعيلي لمعسكر خلال توقف الدوري

يسعي الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل لتحفيظ اللاعبين العديد من الجمل الفنية والخططية التي يسعي للاعتماد عليها، في بطولة الدوري واستغلال فترة التوقف الحالية، بسبب ارتباط المنختب الوطنى بخوض مواجهتى غينيا واثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر لها العام المقبل في كوت ديفوار.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة صعبة امام المقاولون العرب يوم 15 يونيو المقبل خاصة وان الجهاز الفنى تولى المهمة الفنية دون أن يحصل على الوقت الكافي لتدريب اللاعبين على الفكر الفنى الذي يسعي حمزة الجمل تطبيقها، ويدرس الجهاز الفنى خوض معكسر فىى الاسكندرية خلال فترة توقف الدورى الحالية.

كما يسعي الجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء اللاعبين وخاصة على المستوى الدفاعي، والتي كلفت الفريق لفقدان العديد من النقاط أمام الزمالك وكذلك أمام البنك الأهلي في المباراة التي فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه مرتين.

ومنح حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلي، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة الزمالك التي اقيمت امس السبت «على ارض ملعب استاد القاهرة، وحسمها ابناء القلعة البيضاء لصالحهم بهدفين مقابل هدف، في اطار مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز.

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، مباراة ودية امام التل الكبير، غداُ «الاثنين» أحد اندية القسم الثانى، من اجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل افضل،واستغلال فترة توقف الدورى الحالية.