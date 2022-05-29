الصين تسجل 54 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 29 في شنغهاي

أعلنت الصين تسجيل 54 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 29 حالة في مدينة شنغهاي و 14 في بكين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وإلى جانب شنغهاي وبكين، سجلت 4 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما في ذلك 7 حالات في تيانجين و2 في خنان.

كما سجلت شنغهاي 93 إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إجمالي 161 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب كوفيد-19 يوم السبت، وفقا للجنة.

وبعد تعافي 252 مريضا مصابا بكوفيد-19 يوم السبت، لا يزال هناك 2929 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.