أوكرانيا: رصد معدات روسية جديدة في جزيرة الثعبان بالبحر الأسود

أكدت القوات المسلحة الأوكرانية، رصد معدات عسكرية جديدة نشرتها القوات الروسية في جزيرة الثعبان في البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأحد - أن القوات الروسية نشرت حوالي 12 وحدة من وحدات المعدات العسكرية في الجزيرة الصغيرة، كما أن هناك الآن سفينتان روسيتان.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية للجزيرة، بوجود بارجة روسية كبيرة بها رافعة ومركبة إنزال في الجزيرة كما أن هناك مركبات إضافية مرئية، يبلغ مجموعها حاليًا 14 مركبة، وقامت تلك البارجة بالعديد من الزيارات إلى الجزيرة في الأسابيع الماضية.

ووفقًا لبيانات المتحدث باسم القيادة العملياتية الجنوبية فلاديسلاف نازاروف، يحاول الروس ترتيب وتنسيق عمليات الرفع والإنقاذ بالقرب من الجزيرة حيث تم رفع زورق الدورية التالف من فئة رابتور وسحبه إلى شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.

وكان الجيش الأوكراني أعلن مقتل 30 ألفا و150 جنديا روسيا منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 30 مايو.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1338 دبابة و3270 مركبة قتالية مصفحة و631 نظام مدفعي و93 أنظمة دفاع جوي و207 طائرات حربية و174 مروحية و504 طائرات بدون طيار و116 صاروخ كروز.

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