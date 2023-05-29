سباليتي يقترب من الرحيل عن نابولي رغم التتويج بالدوري الإيطالي

كشف أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم أن لوتشيانو سباليتي بصدد الرحيل عن منصب المدير الفني رغم قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى خلال 33 عاما.

وقال لاورينتيس إن سباليتي /64 عاما/، الذي تولى تدريب الفريق في عام 2021، طلب الراحة وسيرحل عن الفريق قبل عام من نهاية عقده.

وقال دي لاورينتيس في تصريحات لقناة "راي" الإيطالية نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) :"هو رجل حر، الآن من الصحيح أن يواصل فعل ما يريده. أشكره."

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، عندما قاده أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا للقب حينذاك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وستكون مباراة نابولي المقررة على ملعبه أمام سامبدوريا يوم الأحد المقبل هي الأخيرة للفريق تحت قيادة سباليتي.

وذكرت تقارير في إيطاليا أن نابولي سيتحرك للتعاقد مع لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، كي يحل مكان سباليتي.

وارتبطت أسماء عدد من نجوم نابولي، ومن بينهم الهداف فيكتور أوسيمين ولاعب قلب الدفاع كيم مين-جاي، بالانتقال لفرق أخرى هذا الصيف، خاصة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.