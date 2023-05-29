الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج شابة تحتاج لإجراء جراحة

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا عبر برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، يرصد حالة الشابة هدير، التي تحتاج جراحة لتغيير مفاصل الفكين في محافظة الغربية.

وقالت خلال تقديمها للبرنامج إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لها ووجه بعلاج «هدير»، متوجهة برسالة للشابة: «الرئيس اهتم جدًا بحالتك، وكل اللي أنتِ عاوزاه من علاج وتغيير مفصل».

ولفتت إلى أن الشابة ستتمكن من عيش حياتها بصورة طبيعية، بعد إجراء العملية، مضيفة: «الرئيس اهتم جدا بحالتك، ساعات الواحد مش عارف الدنيا شايلة له إيه، لكن يبقى اليقين بالله إنه موجود وييسر لها وبالفعل حصلت الاستجابة، وكل اللي عاوزاه يتعمل هيحصل لك بأقصى سرعة».

من جانبه، أعرب منير، والد الشابة هدير، عن سعادته باستجابة الرئيس السيسي، لحالة ابنته وتوجيهه بعلاجها، متوجهًا بالشكر له على اهتمامه بالحالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للبرنامج: «دي بنته هدير عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي أمها، متشكرين يا ريس ربنا يخليكوا لينا ويديكوا الصحة ويجازيكم خير عن كل اللي بتعملوه، ربنا يحفظه من كل سوء وينصره على كل من يعاديه».