كوريا الشمالية تخطر اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي

أخطرت كوريا الشمالية اليابان، باعتزامها إطلاق قمر اصطناعي في الفترة ما بين 31 مايو و 11 يونيو، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين.

وذكرت كيودو أن كوريا الشمالية على ما يبدو تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى. وقالت بيونج يانج إنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها الأجسام خلال هذه الفترة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تغريدة عبر تويتر إنه سيتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات صلة ويدعو إلى ضبط النفس.

وقال المكتب إنه سيجمع المعلومات ويحللها أثناء الاستعداد للطوارئ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كيشيدا قال إن الإطلاق سيستخدم التكنولوجيا في الصواريخ الباليستية، حتى إذا كان الهدف هو إرسال قمر اصطناعي للفضاء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين، أن "مضى كوريا الشمالية قدما لإطلاق صاروخي باليستي تطلق عليه قمر اصطناعي يعد تصرفا استفزازيا خطيرا ضد الأمن الوطني لدولتنا".

وأضاف: "أي إطلاق يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة تحث كوريا الشمالية على التراجع الفوري عن خطة الإطلاق" غير القانونية"، وحذرت من الاستفزازت التي تهدد الأمن في المنطقة.

كما أبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وأعلنت كوريا الشمالية الانتهاء من الاستعدادات لتركيب أول قمر اصطناعي عسكري للتجسس على صاروخ، ما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلقه في وقت مبكر من يونيو.

وينتهك إطلاق كوريا الشمالية المزمع للقمر الاصطناعي سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، لأنها تستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية.