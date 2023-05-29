قال هارون أرمجان، عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مصر وتركيا لهما تاريخ طويل من العلاقات الطيبة، موضحا أن العلاقات قد تعاني في بعض الأحيان من بعض التوترات، لكن هناك تاريخا مشتركا يجمع بينهما.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت اليوم الاثنين، أن هناك برامج كثيرة يمكن أن تدعم الحوار بين مصر وتركيا، مشددا على أنّ مصر وتركيا أقوى دولتين في المنطقة، وإذا لم تتوليا مسئوليتها سيكون من العصيب تحقيق الأمن والاستقرار بالشكل الأمثل.



وأكد أن هناك حاجة للحوار البناء لحل المشكلات والتحديات دعما للعلاقات البناءة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الأمر يدعم استقرار العالم أجمع.



وتابع: «إذا جلس الطرفان على طاولة الحوار فمن شأنه دعم النقاش البناء بين الجانبين، وأنا على يقين أنه لا توجد مشكلة دون حل والأمر واضح تماما أمام مصر وتركيا؛ وإذا كان هناك مزيدا من الدعم فالمنفعة ستكون لكلا الطرفين».



واستطرد: «أحد الأمثلة الجلية على ذلك هو أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، فإن كانت العلاقات غير طيبة بين مصر وتركيا فمن شأنه أن يلقي ببعض التداعيات على منطقة المتوسط بأكملها، وأتمنى تمثيلا تركيا جيدا في مصر وتمثيلا مصريا جيدا في تركيا».