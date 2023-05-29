أيمن محسب: الجميع يتحدث بحرية شديدة في الحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ النقاش في الحوار الوطني مفتوح دونما أي خط أحمر، لافتًا إلى أن الكل يتكلم بحرية شديدة من أجل المصلحة الوطنية، وهدف أسمى للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الجميع؛ حتى ينتعش اقتصاد مصر.



وأضاف «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنّ الإنفاق العسكري في العالم زاد بشكل كبير، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مفسرا ذلك بأن الأزمة الأوكرانية الروسية منحت للعالم كله شعورا قاطعا بأن ثقافة «البقاء للأقوى» حقيقية وموجودة.



ولفت إلى زيادة الإنفاق العسكري؛ لأن أمن الدول يرتبط بالنواحي العسكرية، موضحًا أن «الدولة التي لديها جيش قوي قادرة على البقاء ومسموعة ولا تتعرض لتهديدات كبيرة، ووجود جيش قوي ضرورة من أجل الردع.».



وأشاد مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قائلًا: «هذه القرارات أسعدتنا جدا وبعثت روح التفاؤل بالحوار الوطني بشكل غير مسبوق».



وأشار إلى أن «تلك القرارات جاءت متزامنة مع الحوار الوطني، وكأنها استجابت لما يدور داخله فيما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة، ومشكلات المستثمرين، وارتفاع تكلفة الشركات، والبطء غير المتناهي في تسليم رخص التصنيع».



وذكر أن «الجميع تفاءل تفاؤلًا شديدًا، بعد إصدار 22 قرار من قبل المجلس الأعلى للاستثمار للتعامل مع معوقات الاستثمار».