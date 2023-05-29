الصين تكشف عن مهام سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16

قال لين شي تشيانج نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن رواد فضاء مهمة "شنتشو-16" سيجرون في المدار اختبارات وتجارب واسعة النطاق في مختلف المجالات كما هو مخطط.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن لين القول، إنه من المتوقع أن يحقق رواد الفضاء إنجازات علمية عالية المستوى في دراسة الظواهر الكمومية الجديدة وأنظمة التردد الزمني الفضائي عالية الدقة، والتحقق من النسبية العامة وأصل الحياة.

وأشار لين، إلى أن مهمة "شنتشو-16" ستركب أيضا أسطوانات دفع كهربائية وستقوم برفع كاميرات خارج المحطة الفضائية.

وتابع أن المهمة ستكمل أيضا تركيب مرافق تطبيقات كبيرة خارج المحطة الفضائية مثل معدات تجربة التعرض البيولوجي للإشعاع.

وسيشهد أفراد طاقم المهمة المذكورة، وهم جينج هاي بنج، وتشو يانج تشو، وقوي هاي تشاو، عملية الالتحام لكل من مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" وسفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17" مع المحطة الفضائية، بالإضافة إلى مغادرة كل من سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" و"تيانتشو-5"، بحسب ما قاله لين.

وكانت وكالة الفضاء المأهول الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في الساعة 9:31 صباحا يوم غد الثلاثاء (0131 بتوقيت جرينتش)، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وتعتبر شنتشو-16،هي ثاني مهمة فضائية لبرنامج الفضاء الصيني المأهول هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد أن دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التنفيذ والتطوير.

ومن المقرر أن يبقى الطاقم في المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا.

وقال لين، إن الإطلاق سيجري باستخدام الصاروخ لونج-مارش 2 إف.