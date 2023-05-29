 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:49 ص
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 فلسطينيين من أماكن مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن 15 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمُخيم "عسكر" شرق مُحافظة "نابلس"، الواقعة شمال الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من أنحاء مُتفرقة بالمحافظة المُضطربة، والتي تعد هدفًا أساسيًا لاقتحامات الاحتلال هي وجارتها "جنين" الواقعة إلى الشمال منها وهي معقل المقاومين الفلسطينيين.

وأضافت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من مدينة "قلقيلية"، شمال غرب الضفة، بعد مُداهمتها منزل ذويه وقيامها بتفتيشه.

وفي الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا بعد مُداهمة منزله وتفتيشه.

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