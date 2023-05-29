رئيس شركة العاصمة الإدارية: إتاحة إنترنت مجاني في بعض المناطق

قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يتم تقديم إنترنت مجاني في بعض المناطق بالعاصمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الأحد، أن العاصمة قريبة من مترو الأنفاق وتحديدا محطة عدلي منصور وبالتالي يسهل الوصول إليها.

وأشار إلى أنّ هناك أتوبيسات تابعة للشركة تعمل على مدار ساعة سواء إلى الحي الحكومي أو إلى منطقة تُطلب فيها الخدمة، موضحا أن البداية كانت بخط واحد وجرى إدخال خط ثان.

ولفت إلى أن هناك دراسة حاليا للاستفادة من المنطقة الخضراء في الحي الحكومي لتكون بمثابة مركز تدريب، ما يُمكّن المطاعم الموجودة هناك من العمل ليلا.

ونوه بأنه يتم البحث عن الأنشطة المطلوبة التي تجعل الحركة نشيطة على مدار اليوم، وليس فقط خلال وقت العمل الحكومي.