 خالد يوسف عن حنان مطاوع: تقدر تعمل أي دور وعندها تكنيك زي نور الشريف - بوابة الشروق
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خالد يوسف عن حنان مطاوع: تقدر تعمل أي دور وعندها تكنيك زي نور الشريف

بسنت حسين
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 7:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 7:57 ص

أشاد المخرج خالد يوسف، بالفنانة حنان مطاوع قائلا:" حنان مطاوع تعمل أي دور.. وهي ممثلة نادرة وعندها تكنيك زي نور الشريف".

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل قبولها دورها في مسلسل "سره الباتع"، مشيدة بالمخرج خالد يوسف قائلة: "عنده صياغة خاصة ومحكمة وجاذبة ودخلت جوه حدوتة رائعة وحبيت الشكل اللي حكالي بيه ". 


وأضافت خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE"، أنها وافقت فورًا عقب عرض المخرج خالد يوسف الدور عليها، متابعة: "أنا مضيت من غير ما أقرأ النص".


وتابعت: "أنا أنجذبت لحكاية صافية من خلال خالد يوسف..وكانت سيدة عندها حالة الكفاح المصري، والحماس الوطني".

وأشارت إلي أنها كانت ترغب بتقديم عمل فني وطني، متابعة: "كنت حابة أقدم مسلسل وطني والعمل جذبني للغاية".


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