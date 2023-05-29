 توقعات بتحقيق المحافظين مكاسب في الانتخابات الإقليمية الإسبانية - بوابة الشروق
الإثنين 29 مايو 2023 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

توقعات بتحقيق المحافظين مكاسب في الانتخابات الإقليمية الإسبانية


نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 1:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 1:32 ص

من المتوقع أن يحقق حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا مكاسب في الانتخابات المحلية والأقاليم اليوم الأحد، مع بدء فرز الأصوات.

ويُنظر إلى عملية التصويت على أنها اختبار لفرص حزب الشعب المحافظ في أن يحل محل رئيس الوزراء اليساري بيدرو سانشيز في الانتخابات العامة بنهاية العام.

وقال المنسق العام للحزب إلياس بيندودو بعد صدور التوقعات غير الرسمية: "دخلنا مرحلة الفرز بتفاؤل وروح جيدة".

ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي للانتخابات التكميلية ونشرتها قناة "آر تي في إي" الحكومية، يمكن أن تحكم رئيسة الإقليم المشاكسة، إيزابيل دياز أيوسو، بمفردها بعدد 70 إلى 72 مقعدا بالبرلمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك