توقعات بتحقيق المحافظين مكاسب في الانتخابات الإقليمية الإسبانية

من المتوقع أن يحقق حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا مكاسب في الانتخابات المحلية والأقاليم اليوم الأحد، مع بدء فرز الأصوات.

ويُنظر إلى عملية التصويت على أنها اختبار لفرص حزب الشعب المحافظ في أن يحل محل رئيس الوزراء اليساري بيدرو سانشيز في الانتخابات العامة بنهاية العام.

وقال المنسق العام للحزب إلياس بيندودو بعد صدور التوقعات غير الرسمية: "دخلنا مرحلة الفرز بتفاؤل وروح جيدة".

ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي للانتخابات التكميلية ونشرتها قناة "آر تي في إي" الحكومية، يمكن أن تحكم رئيسة الإقليم المشاكسة، إيزابيل دياز أيوسو، بمفردها بعدد 70 إلى 72 مقعدا بالبرلمان.