بوتين: إرسال أسلحة طويلة المدى لكييف يمكن أن يكون له عواقب على أوروبا

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا "بعواقب وخيمة " إذا تم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة طويلة المدى يزودها الغرب بها ضد الأراضي الروسية مستقبلا.

وقال بوتين في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الثلاثاء في ختام زيارة دولة: "يجب أن يدرك ممثلو حلف شمال الأطلسي (ناتو) هؤلاء، خاصة في أوروبا وخاصة في الدول الصغيرة، ما يلعبون له."

وألمح إلى هجمات عسكرية مضادة . ويتعين الآ تنسى الدول الصغيرة على نحو خاص أن أراضيها ليست كبيرة وأنها ذات كثافة سكانية مرتفعة أيضا.

واتهم بوتين، الذي شن الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل ما يربو على سنتين، الغرب بمواصلة التصعيد. وذكر الرئيس الروسي أن أنظمة الأسلحة الحديثة مثل صواريخ "أتاكمز" لا يتحكم بها جنود أوكرانيون، بل متخصصون يتمتعون بكفاءة عالية من حلف الناتو بناء على بيانات من الاستطلاع بالأقمار الصناعية.

وحتى الآن تم استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق أوكرانية تحتلها روسيا.

وانتقد بوتين بصفة خاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الذي يؤيد ضرب أهداف عسكرية في الأراضي الروسية. وأشار ستولتنبرج إلى حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وتطالب كييف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالسماح لها باستخدام صواريخ وصواريخ طوافة في مهاجمة روسيا وذلك لقتال العدو بفعالية أكبر.