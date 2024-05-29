القسام تعلن قتل 6 جنود إسرائيليين في عملية مركبة بمدينة رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، قتل 6 جنود إسرائيليين في عملية مركبة نفذتها عناصر القسام بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن عناصرها تمكنوا أمس الثلاثاء، من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وأشارت إلى أن «عناصرها تمكنوا من قنص جنديين من أفراد القوة فور وصول قوات النجدة إلى المكان»، مضيفة: «وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله، وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، خلال معارك أمس الثلاثاء في مدينة رفح الفلسطينية.

ونقلت قناة «العربي» عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن «الجنود الثلاثة القتلى استدرجوا إلى مبنى مفخخ في رفح بعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع عليهم منه».

ونشر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي أسماء الجنود الثلاثة المنتمين للكتيبة 50 بلواء ناحال، وهم: أمير غليلوف (20 عاما)، وأوري بار أور (21 عاما)، وعيدو أبيل (21 عاما).

يشار إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 635 قتيلا، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ الاجتياح البري لقطاع غزة 286 قتيلا.



