أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 505 آلاف و100 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 505 آلاف و100 جندي، بينهم 1300 جندي لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7700 دبابة، منها 8 دبابات أمس الثلاثاء، و14891 مركبة قتالية مدرعة و13066 أنظمة مدفعية و1087 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10510 طائرة مسيرة، و2222 صاروخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17796 من المركبات وخزانات الوقود، و2142 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.