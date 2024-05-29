وزير إسرائيلي: نتنياهو يزرع الوهم بوعوده حول حرب غزة

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هاجم الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي جادي أيزنكوت، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه "يزرع الوهم الكاذب" بوعوده أن الجيش سيحل بعض الكتائب المسلحة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة ويعيد المختطفين.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها أيزنكوت خلال مؤتمر "مئير داجان حول الأمن والاستراتيجية" الذي تنظمه كلية نتانيا الأكاديمية بمدينة نتانيا (وسط)، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال أيزنكوت مهاجما نتنياهو: "من المستحيل تسويق شعار النصر المطلق"، الذي وصفه بـ"الجذاب".

وأضاف: "من يزرع الوعود بأننا سنحل بعض الكتائب في رفح ثم نعيد المختطفين، فهو يزرع الوهم الكاذب".

وفي أكثر من مناسبة مؤخرا تعهد نتنياهو بحل ما أسماه بـ"كتائب حماس الأربعة" في رفح، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة عبر العمل العسكري.

وينتمي أيزنكوت إلى حزب "معسكر الدولة"، الذي يقوده الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس، وفقد ابنه في الحرب الحالية على غزة.

وفي كلمته خلال المؤتمر ذاته، اعتبر أيزنكوت، أن واجبه يحتم عليه "قول الحقيقة كما هي".

وقال موضحا: "الشعارات الطنانة يتلقاها بعض الناس بآذان صاغية؛ لأنهم يريدون أن يؤمنوا بها في الأوقات الصعبة".

وادعى أيزنكوت أن "القضاء على حركة حماس سيستغرق سنوات، وبعد ذلك سنوات عديدة أخرى لبناء بديل لحماس".

واعتبر أن هدف إسرائيل من تلك الحرب في نهاية المطاف "يجب أن يكون نزع سلاح غزة".

وأكد أيزنكوت، أن نتنياهو، "فشل في كل الأهداف الفائقة التي وضعها لنفسه بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة".

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسئولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخها.