وزير خارجية النرويج يثمن دعم مصر في قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن بلاده كانت تتطلع إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مدار عقود، مشيرًا إلى أنها كانت تعمل على تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء: «على مدار أعوام كنا نعتقد أنه من خلال النقاشات يمكن الوصول إلى الحلول السلمية، ورأينا أن هناك دعما كبيرا لهذه الإجراءات في دولة النرويج».

وأشار إلى تعاون بلاده مع الدول العربية ومنها مصر لاتخاذ المبادرة المهمة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم السلطة الفلسطينية.

وأكمل: «أيرلندا اتخذت نفس الخطوة، وأشعر بالفخر بهذه الخطوة، ومازال أمامنا طريقا طويلا من أجل الوصول إلى الحلول السلمية».

وأكد أن بلاده تعمل للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، بالتعاون مع كل الأطراف والسلطات والهيئات المعنية، بما فيها السلطة الفلسطينية والمسئولين في الولايات المتحدة، من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال حشد الكثير من الموارد.

واستطرد: «نتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، ونعمل من أجل أن نرى كيف يمكن تحقيق كل الإجراءات اللازمة لمبادرة السلام، وهو السياق العام والأكبر الذي تسعى إليه الدول الثلاثة التي اعترفت بفلسطين لتحقيقه».