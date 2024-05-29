أردوغان يصف نتنياهو بـ مصاص الدماء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية في غزة يجب أن تتوقف على الفور بتحالف البشرية، قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، حذر فيها من أنه «لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي»، حسبما ذكرت وكالة «الأناضول» التركية.

وأضاف: «لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام، والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو».

وتوجه بحديثه إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية، قائلًا: «أيديكم ملطخة بهذه الدماء (في غزة)، التزمتم الصمت فأصبحتم شركاء في مص الدماء الذي تمارسه إسرائيل».

ونوه أن الأمم المتحدة لم تتمكن من وقف الإبادة الجماعية، أو حتى حماية موظفيها أو العاملين الإغاثيين في القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن «الأمم المتحدة ماتت مع روحها بغزة وليس الإنسانية فحسب».

وأشار إلى أن «إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة»، منوهًا أن «أوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببا لوجودها».

وأضاف تعليقا على المجازر الإسرائيلية: «لدي كلمة أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ سيحاسبنا الله وإياكم جميعا على هذا».