صعود مؤشرات الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأمريكية

صعدت مؤشرات الأسهم العالمية، والعقود الآجلة الأمريكية، اليوم الخميس، بعدما منعت محكمة اتحادية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات بموجب قانون صلاحيات الطوارئ.

وخلصت المحكمة، إلى أن "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977، الذي استند إليه ترامب كأساس لفرض زيادات هائلة في رسوم الاستيراد، لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، وهو الحكم الذي رحبت به الأسواق المالية.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، بنسبة 1.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%.

وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.5% ليصل إلى 24160.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9% ليصل إلى 7860.67 نقطة.

واستقر مؤشر فوتسي البريطاني دون تغيير تقريبا عند 8722.63 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.9% ليصل إلى 38432.98 نقطة.

ودعت اليابان، أكبر حليف للولايات المتحدة في آسيا، ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من اليابان، ووقف الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.3% ليصل إلى 23561.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7% ليصل إلى 3363.45 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 8409.80 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، التي تعتمد، مثل اليابان، بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.9% ليصل إلى 2720.64 نقطة.

وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على تراجع، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليصل إلى 5888.555 نقطة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% ليصل إلى 42098.70 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 19100.49 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.06 دولار ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 1 دولار ليصل إلى 65.32 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.06 ين ياباني من 144.87 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1280 دولار من 1.1292 دولار.