أردوغان: قسد تماطل بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية ويجب أن تتوقف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تواصل المماطلة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، داعيا إياها للتوقف عن ذلك.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها الأربعاء للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال.

ولفت أردوغان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية.

وقال: "كنا قد أعربنا سابقًا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".

وشدد على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن المحادثات التي أجراها مؤخرا مع نظيره السوري أحمد الشرع، كانت في هذا الاتجاه.

وفي 10 مارس وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا لدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم.

وفيما يتعلق بمبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، أكد عدم وجود مشاكل في هذا المسار، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.

وذكر أنه "رغم وجود بعض الأصوات المعارضة إلا أن الرسائل الواردة معقولة جداً وإيجابية وبناءة، وبالطبع مع كل مرحلة جديدة تزداد أعباؤنا إلى جانب آمالنا".

وأشار إلى استمرار محادثات مع سوريا أيضا في هذا الإطار.

وتابع: "نتوخى الحذر ضد أولئك الذين يريدون تسميم العملية، ولن نمنحهم أي فرصة، لأن هدفنا واضح جداً، وهو التخلص من مشكلة الإرهاب التي كبدت تركيا سنوات طويلة من الوقت، وأدت إلى فقدان أعز ما نملك وهو مواطنونا، وخدمت أعداء تركيا".

وأردف: "قطعنا حتى اليوم مسافة غير مسبوقة، وبمشيئة الله سنحقق هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب".

في سياق منفصل، تطرق الرئيس التركي إلى العلاقات بين بلاده وأذربيجان، مؤكدا أن الجانبين يطوران تعاونا في العديد من المجالات.

وقال: "نعتبر الدفاع والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية على وجه الخصوص، مجالات استراتيجية".

وحول تطورات قطاع الطاقة في تركيا، أفاد بأن اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مؤخرا هو نتاج العمل المكثف والمخطط الذي أنجزته حكومته في البحر الأسود.

وأوضح أن هناك أخبار سارة جديدة سيزفها للشعب التركي في قطاع الطاقة عندما يحين الوقت المناسب.

كما أعلن أردوغان توصل شركة البترول التركية إلى اتفاق للتنقيب عن الطاقة في باكستان.