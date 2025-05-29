فريق الإنقاذ ينتشل جثة شاب غرق في مياه البحر غربي الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، بالتنسيق مع غواصين الخير، اليوم الخميس، من انتشال شاب يدعى (أدهم.أ.ح - 20 عامًا)، وذلك بعد غرقه بالأمس، حيث تلقفته أمواج البحر البحر، بقرية مارينا 7 بالساحل الشمالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي حول غرق شاب في مياه البحر، غربي محافظة الإسكندرية.

وقال المهندس إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه فور ورود بلاغ بحالة الغرق تم توجيه نداء للدفع بعدد من الغواصين بالتنسيق مع فريق من الإنقاذ النهري، للبحث على الجثمان وتم انتشاله.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه بانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم العمل على انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.